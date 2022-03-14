CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.
Paylaşımında iktidarı da eleştiren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL - Ankara
Kılıçdaroğlu’ndan ‘Tıp Bayramı’ mesajı: Saray’daki zatı göndereceğiz
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 'Saraydaki zatı göndereceğiz' dedi.
Haber Merkezi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.
Paylaşımında iktidarı da eleştiren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: