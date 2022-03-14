Kılıçdaroğlu’ndan ‘Tıp Bayramı’ mesajı: Saray’daki zatı göndereceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 'Saraydaki zatı göndereceğiz' dedi.

Haber Merkezi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Paylaşımında iktidarı da eleştiren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Canımızı emanet ettiğimiz sağlık emekçileri, sizler bizim baş tacımızsınız. Sabredin, çok az kaldı; sandıkta Saraydaki zatı göndereceğiz!

*Çalışma koşullarınızın düzeleceği ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız. #14MartTıpBayramı kutlu olsun!