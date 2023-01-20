Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ye yeni çağrı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, borsada manipülasyon iddialarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün yaptığı açıklamaların ardından "SPK Başkanı'nın demecini olumlu karşılıyorum. Bu adımları acilen atması gerek fakat beklentilerimin bundan daha yüksek olduğunu da hatırlatmak isterim. SPK görevini yapsın. Yeni adımları da duymak istiyorum" paylaşımını yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Nihayet bir yaşam belirtisi, küçük yatırımcıyı koruma hamlesi geldi. SPK Başkanı'nın demecini olumlu karşılıyorum. Bu adımları acilen atması gerek fakat beklentilerimin bundan daha yüksek olduğunu da hatırlatmak isterim. SPK görevini yapsın. Yeni adımları da duymak istiyorum!" ifadelerini kullandı.