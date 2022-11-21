Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya 'şerefsiz' davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon görüşmeleri sırasında 'şerefsiz' kelimesini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 200 bin liralık dava açtı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik davayı şu sözlerle duyurdu:

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyon görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, ifade edilen "Şerefsiz" hakaret sözü nedeniyle Soylu aleyhine 200.000?'lik dava açtık. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince bu ahlaksızlığın hesabını soracağız!.."