Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya 5 kuruşluk dava

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kendisini hedef alan açıklamaları nedeniyle 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süleyman Soylu 'onursuz' hakaretinin hesabını verecek!" dedi.

Çelik, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Süleyman Soylu'ya biçilen değer ve verilen talimat gereğince, Soylu aleyhine 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtık! Ayrıca hakaret suçu yönünden suç duyurusunda bulunduk..."

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Süleyman Soylu'ya, "Bir insanın gram onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder" çağrısını yapmıştı. Soylu ise verdiği yanıtta "Onursuz olan, Kılıçdaroğlu'dur. Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan Askerimize "kimyasal silah" kullanıyor iftirası atanları savunan Emniyet ve Jandarma'ya "cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti" yaftası takan PKK’nın Suriye kolu PYD'yi "barış elçisi"(!) ilan eden PKK mensuplarını sözde "gazeteci" diyerek savunan, Türkiye'de terör bitiyor diye üzülen, Eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz'a "tiyatro" diyen, Kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden, KILIÇDAROĞLU ONURSUZDUR!" demişti.