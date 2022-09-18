Kılıçdaroğlu'ndan 'sosyal konut' açıklaması: 'Hazine garantisi ver. Destekleyeceğiz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde TOKİ'nin birçok ildeki ihalesinin iptal olduğunu, müteahhitlerin ihaleye girmediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Son dönemlerde TOKİ’nin Ankara, İstanbul, Şanlıurfa, Bilecik, Bingöl ve daha birçok ildeki ihaleleri iptal oldu. Çünkü müteahhitler ihaleye girmiyor. Sen de ben de biliyoruz bu sosyal konut projesiyle amacını Erdoğan. Ama ben bu işin başarılı olmasını istiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Halkımızın böyle bir projeye ihtiyacı var, siyasiler olarak, bu ihtiyacı karşılamaya mecburuz. Tekrar ediyorum, hazine garantisi ver. Destekleyeceğiz. Bir rezalet daha yaşansın istemiyoruz.

Ha sen yine git, medya görünümlü aparatlarına “Bay Kemal projeye karşı çıktı” haberi yaptır, sorun değil. Yeter ki bu iş olsun."

