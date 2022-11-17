Kılıçdaroğlu'ndan sığınmacı açıklaması: İlk işimiz Suriye hükümetiyle görüşmek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak iktidar olduklarında yapacakları ilk işin "Suriye'nin meşru yönetimiyle görüşmek" olduğunu ifade etti.

"Ortadoğu havzasını barış havzasına döndürebilirsek Türkiye de, Ortadoğu da herkes kazanacak” diyen Kılıçdaroğlu Kilis'te yaptığı konuşmada "Türkiye genelinde resmi rakama göre 3 milyon 600 bin sığınmacı var. Bu rakamın 4-4.5 milyon olduğunu biliyoruz. Allah nasip eder Millet İttifakı olarak iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden biri Suriye'nin meşru yönetimiyle görüşmek, karşılıklı büyükelçilikleri açmaktır. Bir sorunu çözmek için sorunun muhatabı olan kişiyle konuşmanız lazım" ifadelerine yer verdi.

'İşimiz kolay değil'

Kilis'teki üye katılım töreninde konuşan ve CHP'ye yeni katılan üyelere rozetlerini takan Kemal Kılıçdaroğlu sığınmacı meselesine dair şu sözleri de ekledi:

"Bu proje şunu öngörüyor; biz ırkçılık yapmıyoruz. Herkesin kimliğine saygılıyız. Türkiye'nin itibarını düşünüyoruz. Göndereceğimiz insanların can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Göndereceğimiz insan orada para kazanacak. Bizim fabrikalarda çalışacaklar, ücretlerini alacaklar. Böylece herkesin memnun olduğu bir düzen inşa edeceğiz.

Bu söylediğimi iki yıl içinde biz bunları yapacağız. Bunun çok kolay olmadığının da ben de farkındayım. Eminim sizler de farkındasınızdır. Çünkü bölgede bizim dışımızda başka unsurlar da var. Amerika da var, Rusya'da var orda. Ama biz Suriye'nin içiyle değil, kendi sınır boylarımızdaki Suriye'den Türkiye'ye gelen Suriyeli kardeşlerimizle daha çok ilgileniyoruz ve kendi ülkelerine gönderiyoruz."