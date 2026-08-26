Kılıçdaroğlu'ndan SDG'nin feshi sonrası yeni çıkış: 'Türklerin, Kürtlerin ve Arapların ortak geleceği barıştadır'
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 26.08.2026 , 13:41
AKP, MHP ve İmralı tarafından yürütülen Yeni Osmanlıcı çerçeveye sahip çözüm sürecine mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu'ndan bir destek daha geldi.
Suriye'deki PKK kolu SDG'nin kendini feshettiğini açıklaması sonrası bir mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, bunu son derece olumlu bulduklarını ilan ederken, "Bu gelişmeler Türkiye açısından da önemli bir fırsat sunmaktadır" dedi.
"Türkiye’de yürütülen sürecin silahların tamamen bırakılması, terörün sona ermesi, demokrasimizin güçlenmesi ve Türklerle Kürtler arasındaki tarihsel kardeşliğin daha da sağlamlaşmasıyla sonuçlanmasını yürekten diliyorum" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
Türkiye kendi içinde barışı, demokrasiyi ve kardeşliği güçlendirdiği ölçüde bölgesinde de barışın öncüsü olabilir.
Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması, Filistin’de kanın ve gözyaşının dinmesi, İran’a yönelik saldırıların sona ermesi ve bölgemizin yeni savaşların değil, diplomasinin, iş birliğinin ve ortak refahın coğrafyası hâline gelmesi mümkündür.
Bunun yolu daha fazla çatışmadan değil, daha fazla diyalogdan, diplomasiden ve bölgesel iş birliğinden geçmektedir.
Vakit kaybetmemeliyiz.
Türkiye, Orta Doğu’da savaşların tarafı değil, barışın kurucu gücü olmalıdır.
Türklerin, Kürtlerin ve Arapların ortak geleceği barıştadır.
Yaşasın halkların kardeşliği!
Bijî biratiya gelan!
عاشت أخوّة الشعوب!"
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