Kılıçdaroğlu'ndan SDG'nin feshi sonrası yeni çıkış: 'Türklerin, Kürtlerin ve Arapların ortak geleceği barıştadır'

AKP, MHP ve İmralı tarafından yürütülen Yeni Osmanlıcı çerçeveye sahip çözüm sürecine mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu'ndan bir destek daha geldi.

Suriye'deki PKK kolu SDG'nin kendini feshettiğini açıklaması sonrası bir mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, bunu son derece olumlu bulduklarını ilan ederken, "Bu gelişmeler Türkiye açısından da önemli bir fırsat sunmaktadır" dedi.

"Türkiye’de yürütülen sürecin silahların tamamen bırakılması, terörün sona ermesi, demokrasimizin güçlenmesi ve Türklerle Kürtler arasındaki tarihsel kardeşliğin daha da sağlamlaşmasıyla sonuçlanmasını yürekten diliyorum" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: