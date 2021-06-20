Kılıçdaroğlu'ndan SBK yorumu: Konuşması gereken iktidarın başındaki kişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili "Bu konuda konuşması gereken kişi iktidarın başındaki kişi, en tepede bir numaralı koltukta oturan kişidir. Bu kişinin sesi bile çıkmıyor" dedi.

Gaziantep’teki CHP Belediye Başkanları Çalıştayı’nın son gününde gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu "iktidarın kurduğu hegemonya nedeniyle yargının görevini yapamadığını" söyleyerek şunları kaydetti:

'Bu soruyu soramayan kişi yolsuzluğa ortak olan kişidir'

“Sezgin Baran Korkmaz’ın yurt dışına çıkışına kim izin verdi? Korkmaz’ın mal varlıkları üzerindeki hacizleri kim kaldırdı? İvedi kararlarıyla hacizleri kaldıran dönemin Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı Adalet Bakanlığı’na Bakan Yardımcısı olarak nasıl gitti? Sezgin Baran Korkmaz gibi bir insan Türkiye Cumhuriyeti’nde at oynatıyorsa, yargıyı istediği gibi düzenleyebiliyorsa arkasında ciddi bir siyasi güç vardır. Bu konuda konuşması gereken kişi iktidarın başındaki kişi, en tepede bir numaralı koltukta oturan kişidir. Bu kişinin sesi bile çıkmıyor. Kendi bakanı, ‘Bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para veriliyor’ diyor. Bakanını çağırıp, 'Ya bu siyasetçi kimdir kardeşim?' diye soru dahi soramıyor. Bu soruyu sormayan kişi, yolsuzluğa ortak olan kişidir. Bir daha tekrar edeyim, belki tazminat davası açarsa, ‘İki kez tekrarladı’ diye dilekçesinde yazsın. Yolsuzluğa sessiz kalan kişi, yolsuzluğu sorgulamayan kişi, yolsuzluğa ortak olan kişidir. Çıksınlar aksini söylesinler. ‘Biz ortak değiliz, soruşturma açtık’ desinler. Niye açamıyorlar? Verilecek hesapları var."

'Herkesin bildiği siyasetçiyi kimse seslendiremiyor'

"Böyle bir çürümeye hiç tanık olmadık" diyen Kılıçdaroğlu "Hırsızların, yolsuzluk yapanların, kul hakkı yiyenlerin baştacı edildiği bir Türkiye’yi ne zaman gördük? En tepedeki konuşmuyor. Neymiş? ‘Yeraltı dünyasının çeteleri konuşur biz muhatap olmayız.’ Güzel. Peki kardeşim İçişleri Bakanı yeraltı çetelerinin üyesi mi? O söylüyor, senin görüyorsun, aynı masaya oturuyorsun. Herkesin bildiği siyasetçiyi kimse seslendiremiyor. Türkiye’yi bu rezaletten çıkaracağız, pisliklerden arındıracağız” ifadelerini kullandı.