Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı çağrısı: Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım

Twitter’dan bir mesaj paylaşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. ‘Üzgün görünmek’ yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu’nu çıkartalım. Hemen” dedi.

Tatilde olan Meclis’in olağanüstü toplanabilmesi için Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı’nın çağrı yapması yeterli oluyor. Ayrıca üye tam sayısının beşte birinin yani 120 milletvekilinin imzanı taşıyan gerekçeli önergesiyle de olağanüstü toplantı çağrısı yapılabiliyor. 120 imza ile çağrı yapılması halinde TBMM Başkanı’nın bu istemi en geç 7 gün içinde yerine getirmesi gerekiyor. Bu çerçevede Meclis Genel Kurulu yapılan çağrıda belirtilen gün ve saatte toplanıyor. Ancak olağanüstü toplantının başlayabilmesi için birleşimin başında yapılan yoklamada en az 200 milletvekilinin Genel Kurul salonunda hazır bulunması gerekiyor.

CHP Meclis Grubu’ndan yapılan açıklamada ise bayram sonrasında yeterli sayıda imza ile Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun yaptığı çağrı çerçevesinde sağlıkta şiddet sorununu çözebilmek amacıyla TBMM’nin olağanüstü toplantıya çağrılacağı belirtildi.

