Kılıçdaroğlu'ndan öğrenci ve ailelere çağrı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı üniversitelerde rektörlük kararları üzerine mezuniyet törenlerinin iptal edilmesine tepki gösterdi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) rektörlüğü, okulun Devrim Stadyumu’ndaki mezuniyet törenini “farklı grupların kendi amaçları doğrultusunda bir protesto alanına çevirebileceği” gerekçesiyle iptal etmişti. Boğaziçi Üniversitesi’nde mezuniyet rektörlükçe iptal edilmişti. Öğrenciler güvenlik müdahalesine rağmen kendi inisiyatifiyle alternatif mezuniyet töreni düzenlemişti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Boğaziçi ve ODTÜ öğrencileri, aileleriyle birlikte okullarının geleneksel mekanlarında törene katılmalıdır” çağrısı yaptı.

Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:

“Sarayın kayyum rektörleri gençlerin mezuniyet törenlerini iptal ediyor. Boğaziçi ve ODTÜ öğrencileri, aileleriyle birlikte okullarının geleneksel mekanlarında törene katılmalıdır. Bu kararı vermeleri halinde, ben ve milletvekillerimiz onları alkışlamak için orada olacağız.

Kimse evlatlarımızın mezuniyet törenini çalamaz. Ayrıca öğrenciler kendi mekanlarında, okuldan bağımsız bir organizasyon yapmak isterlerse, her türlü lojistik desteği vermeye de hazırız.

Sarayın kayyum rektörleri; bu haksız, hukuksuz, vicdansız tutumlarınızdan vazgeçin. Öğrencilere şiddet, baskı uygulamayın. Bakın, yapmayın bunu!”