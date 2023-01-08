Kılıçdaroğlu'ndan Metin Göktepe mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1996 yılında haber izlediği sırada polislerce gözaltına alınan ve dövülerek katledilen Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe hakkında mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yayımladığı mesaj şöyle::

"Tek suçu mesleğini icra etmek olan Metin Göktepe’yi katledilişinin yıl dönümünde hüzün ve rahmetle anıyorum. Talimatla yazanların, Sarayın borazanlığını yapanların değil; halkın sesi olarak mesleğini onuruyla, özgürce icra edenlerin ortamını sağlamak Metin’lere olan borcumuzdur!"