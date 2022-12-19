Kılıçdaroğlu'ndan 'Maraş katliamı' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maraş Katliamı’nın yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde hissedilen Maraş Katliamı’nda yitirdiğimiz vatandaşlarımızı hüzün ve rahmetle anıyorum. Aynı acıların yaşanmaması ve bu ülkede barış ve huzurun olması için birlik ve beraberlik içinde olacağız, kardeşliği büyüteceğiz. Unutmadık, unutturmayacağız!”

Kılıçdaroğlu ve CHP heyetinin önceki yıl Maraş Katliamı'nın yıldönümünde Alparslan Türkeş'in eşini ziyaret etmesi tepkilere yol açmıştı.