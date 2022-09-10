Kılıçdaroğlu'ndan Kuddusi Okkır'ın eşine ziyaret: 'Devletin özür dilemesi lazım'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergenekon davasında tutuklandıktan bir yıl sonra hayatını kaybeden Kuddusi Okkır'ın eşi Sabriye Okkır'ı İzmir'deki evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, "Kuddusi Okkır’ın ölümü aslında bir cinayettir. Bunu hepimiz biliyoruz. Büyük bir acıdır. Acı sadece aileye özgü bir acı değil, bu ülkede hak, hukuk ve adalet isteyenler aynı acıyı bir şekliyle çekmişlerdir. Devletin aslında özür dilemesi lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Gerçekten kendisine söz de verdim. Kesinlikle devletin Sabriye Hanım ile oturup helalleşmesi lazım" diye konuştu. (ANKA)