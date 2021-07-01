Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Atakum İlçe Başkanlığı'nda konuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla feshedilen İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada ''Bir imza ile kaldırdılar, bir imza ile ihya edeceğim'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Lüks arabaları mı var satacağım onları. Bir kişi 11 yerden aylık alacak, bitireceğim bunların tamamını. Bu güzel ülkeye adaleti getireceğim. Adaletin olmadığı yerde evlerde huzur yoktur. Adaletin olmadığı yerlerde fiyatları alabildiğine gider, birilerinin sarayında lüks vardır. Hiç endişeniz olmasın.

Kadına kim şiddet uyguluyorsa karşısında bu kardeşinizi bulacak. İstanbul Sözleşmesi bir imza ile kaldırdılar bir imza ile ihya edeceğim."