Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na telefon

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu telefonla aradığı aktarıldı.

Önceden planlanan bir resmi görüşmeler için bu sabah Almanya’ya giden Kılıçdaroğlu’nun da bu gelişme üzerine İBB Başkanı İmamoğlu’nu telefonla aradı, davada yaşanan gelişmeler hakkında bilgi aldığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor. Savcı, siyasi yasak ve hapis cezası istiyor.

Mahkemenin bu akşam saatlerinde kararını açıklaması bekleniyor.