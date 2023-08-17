Kılıçdaroğlu'ndan iktidara: 'Vergiler ve toplanan bağışlar nerede?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos Depremi'nin 24. yıl dönümü nedeniyle açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu, iktidara, 17 Ağustos Depremi'nin ardından alınmaya başlanan deprem vergisi ve deprem nedeniyle toplanan bağışları sordu.

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Afetlere karşı hazırlıklı olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir. 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden geçen onca yıla rağmen ülkemizin doğal afetlere karşı halen hazırlıksız olduğunun en vahim sonucunu maalesef 6 Şubat’ta büyük bir acı içinde yaşadık.

17 Ağustos Depremi'nin yıldönümünde, depremde ve diğer afetlerde yitirdiklerimizi hüzün ve rahmetle anıyor, aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum.

Saray Devletine soruyorum: 17 Ağustos depreminin ardından yaralarımızı bir an önce sarmak ve gerekli tedbirleri sağlamak için "deprem vergisi" olarak alınmaya başlanan ve toplanan bağışlar nerede?"