Kılıçdaroğlu'ndan ikramiye çağrısı: Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgelerindeki kamu kurumlarında görevli memur ve işçilere maaş ödemelerinin 15 Şubat'tan önce yapılacağını duyurmuştu.

Bu adımın yetersiz olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde çalışan ya da bölgede görevlendirilen kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın. Kötü durumdalar, hizmet vermeye çalışıyorlar. Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet" diyerek 2 maaş ikramiye yatırılması çağrısında bulundu.