Kılıçdaroğlu'ndan 'Hrant Dink' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Hrant Dink Vakfı'nı ziyaret etti.
Hrant Dink Vakfı Başkanı Rakel Dink ile görüşen Kılıçdaroğlu, yaklaşık 40 dakika süren ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Karanlık mihraklarla mücadele etmek ve daha sonra helalleşmek temel hedefimiz olmalı. Hrant Dink'in tetikçisi hapiste ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı.
- Rakel Hanım'ın çok güzel bir sözü var, 'Bir çocuktan bir katil yaratan o derin karanlık'... Çetelerle, yer altı dünyasıyla iş birliği yapan o derin karanlığı mutlaka aydınlatmalıyız. Ve devletin içine çöreklenen kişileri devletin içinden çıkarmamız lazım.
- Eğer bir çocuğu karanlık bazı odaklar kurşun sıkar hale getiriyorsa o karanlık odakların mutlaka aydınlığa çıkartılması lazım. Bunun mücadelesini hep birlikte yapacağız ve bunu gerçekleştirdikten sonra da gelip buraya helalleşmeyi sağlayacağız.