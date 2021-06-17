Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye saldırıya ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye yönelik saldırı sonrası açıklamada bulundu.

"HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz. Uyarıyorum, kimse bu provokasyonlardan medet ummasın!" diyen Kılıçdaroğlu, "Bakalım bu olaylar ileride hangi videonun konusu olacak. Göreceğiz hep birlikte. @HDPgenelmerkezi camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.