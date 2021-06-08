Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye kapatma davası hakkında açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Üniversitelerin önündeki siyasi barajı kaldırmamız gerekiyor diye defalarca söyledik. 'Efendim 100 gün içinde her şey çözülür ben rektör olarak otururum.' Bulu'ya söylüyorum. Sen o üniversiteye bırak rektör olmayı o üniversitede ders verecek kapasiteye sahip değilsin. Orada hoca bile olamazsın. Kardeşim sende onur varsa istifa et ya. İstifa etmek bir erdemdir. Hocaların görevine son veriyor. Niçin? Üniversitenin rektörü bilime düşman olur mu? Düşünün rektör bilime, bilim insanına düşman.

(HDP'ye açılan kapatma davasına) Demokrasinin savunulması gereken bir ortamda siz bir partiyi kapatamazsınız. Parti kapatmaya yönelik her eylemi doğru bulmuyoruz, partilerin seçime katılmasına yönelik hiçbir eylemi doğru bulmuyoruz. Milli iradeye duyduğum saygı sadece HDP için değil, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı zorla istifa ettirdiklerinde çıkıp onun hakkını savundum; ben inançlı bir insanım, bana göre haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır.

Yeraltı dünyasının önemli bir aktörü açıklama yapıyor. Gazeteler, TV'ler tartışıyor. İktidar sahibinden tık yok. Sen her konuda konuşuyordun. 'Dış güçlerin oyunu' diyorlar. O zaman 19 yılın sonunda ülkeyi dış güçlerin oyuncağı haline sen getirmedin mi? İktidar sahipleriyle mafya ortak devlet yönetiyorlar. Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı mafyadır.

'10 bin dolar alan siyasetçiyi herkes biliyor'

Meclis Başkanı mektup gönderdi, '10 bin dolar alan siyasetçinin ismini istiyorum' dedi. İçişleri Bakanı isim verecek mi, asla vermez. Peki göndermediği zaman atanmış bir bakan, seçilmiş bir TBMM Başkanı'nı sorduğu soruya cevap vermeyerek aşağılamasını nasıl karşılayacak? 'Cevap vermiyorum sana, istediğin kadar yaz' diyecek göreceksiniz. Sayın başkana mektup yazdığı için teşekkür ederim. Haklıya hakkını teslim edeceğiz. Ama takipçisi olması lazım. O açıklamıyorsa Erdoğan'a gitmesi lazım. 'Bu adamı sen tayin ettin. Bir siyasetçi her ay 10 bin dolar rüşvet alıyor dedi' demesi lazım.

10 bin dolar alan siyasetçi kimdir, açık ve net ortaya çıkması lazım. Biz biliyoruz, herkes biliyor. O kişide acaba yüz, ahlak var mı?

O kişi Almanya’ya bile gidemiyor, öyle diyorlar. Bir gitse de görsek bari. Bir hükümeti düşürecek kadar onlarca olay ortaya konduğu halde adamlarda tık yok. Rüşvet alan siyasetçilerden söz ediliyor tık yok, uyuşturucu kaçaklığı yapanlar var, siyasi otoritenin desteğiyle yapıldığı söyleniyor, yakalanan uyuşturucu dolayısıyla hiçbir savcı korkudan soruşturma açamıyor. Kara para aklayanları bizzat talimatla serbest bırakıyorlar, mal varlıkları üzerindeki tedbirleri kaldırıyorlar, yurtdışına çıkabilirsin diyorlar, bunu yapan siyasetçi.

Talimatı veren savcı yardımcısını da Adalet Bakanlığı’na bakan yardımcısı yapıyorlar. Nasıl bir aymazlıktır.

Temizliğin anahtarı seçim. Hemen seçim, erken seçim."