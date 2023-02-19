Kılıçdaroğlu'ndan 'hasar tespit' çağrısı: 'Raporlarınızı gerçekçi bir biçimde oluşturun'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarını yürüten teknik görevlilere "lütfen raporlarınızı gerçekçi bir biçimde oluşturun" çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Depremzede vatandaşlarımızdan binlerce mesaj alıyorum. Bölgedeki binalarda hasar tespit çalışmalarını yürüten teknik görevlilere çağrımdır: Biliyorum, zor koşullarda iş yapıyorsunuz ama en ufak bir hak kaybına yol açmamak için lütfen raporlarınızı gerçekçi bir biçimde oluşturun" ifadelerini kullandı.