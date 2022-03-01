CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklama yapıyor.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Dış Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan 'Güvenlik Zirvesi' tepkisi: Hukuki altyapısı var mı?
Kılıçdaroğlu, 'Güvenlik Zirvesi hangi yasaya dayanıyor? Hukuki altyapısı var mı? Güvenlik Zirvesi diye bir kuruluş hiç hatırlamıyorum' dedi.
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklama yapıyor.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: