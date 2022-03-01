Kılıçdaroğlu'ndan 'Güvenlik Zirvesi' tepkisi: Hukuki altyapısı var mı?

Kılıçdaroğlu, 'Güvenlik Zirvesi hangi yasaya dayanıyor? Hukuki altyapısı var mı? Güvenlik Zirvesi diye bir kuruluş hiç hatırlamıyorum' dedi.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklama yapıyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ayrımcılık yapmadan 84 milyonu kucaklamak istiyoruz. Bize sağlıklı eleştiriler yapanlara da saygı duyuyoruz. Ülkemize demokrasiyi, sevgiyi, barışı getirmek, kutuplaşmayı değil kucaklaşmayı istiyoruz. 

Devlet nasıl çalışmalı? Devlet dediğiniz bir organ var. Bir tüzel kişiliktir. Devletin bir kuralı, yasaları var. Herkes yasalarla öngörülen görevini yerine getirdiği sürece hiçbir sorun olmaz. Böyle bakmamız lazım. Devleti yapmak istediğimiz yapı da böyle olmalıdır. Vatandaş hangi partiyi iktidara getiriyorsa gelir ama devletin çarklarıyla oynamaz. 

'Güvenlik zirvesi hangi yasaya dayanıyor?'

Erdoğan güvenlik zirvesini topladı. Merak ettim: Güvenlik zirvesi hangi yasaya dayanıyor? Hukuki altyapısı var mı? Güvenlik Zirvesi diye bir kuruluş hiç hatırlamıyorum. Kimler katıldı? Cumhurbaşkanı yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, AK Parti Grup Başkanvekili, AK Parti Sözcüsü, MİT Başkanı, Genel Kurmay Başkanı. Zirve devletin bir zirvesiyse MGK var. Siz bu kutumu bir tarafa bırakıp paralel yapı inşa ediyorsan ve partileştirmişseniz ciddi bir sorunumuz var demektir. Dışişleri Bakanı Kazakistan'da olduğu için katılmamış. 1,5 saat zirve görüşülüyor, Dışişleri Bakanlığı'ndan kimse yok. Böyle bir tabloyu hiç görmedim.

Aynı gün AK Parti'nin sözcüsü açıklama yapıyor, Devlet şunu yapıyor bunu yapıyor. AK Parti'yi anlat. Sen devlet adına konuşuyorsun. AK Parti'nin parti sözcüsü kalkar da devlet adına nasıl konuşur? Devletin bu duruma düşürülmesinden büyük bir üzüntü duyduğumu ifade edeyim. Devletin bu kadar itibarsızlaştırıldığını ilk kez görüyorum.

'Zammı bir parça daha indir'

Dünyada bizim dışımızda elektriğe yüzde 127 zam yapan ülke görmedim. Sanıyorlar ki bu millet dünyayı bilmiyor. Zam için tekrar toplandılar. Erdoğan söylediklerini geri aldı, tarifeyi indireceğiz. Yüzde 127'yi yüzde 100'e indirdiler. Erdoğan elektrikte kilowatt saati artırdı. Söylediklerimizi yapıyorlar; biz devleti, vatandaşı bunlardan iyi tanıyoruz.  KDV'yi sıfıa indir. En azından Haziran'a kadar sıfırla. Zammı bir parça daha indir. Bunu yaparsa protestomu bitireceğim.

'Devlet bakidir, hükümetler geçicidir'

6 siyasi partinin mutabakatı): Hukuk olmadığı taktirde ülkeyi büyütemezsiniz, hukuk olmadığı takdirde hiç kimse geleceği göremez. İlk adımın hukuk olması önemlidir. Halkın ittifakında; demokrasiyi, sevgiyi, hoş görüyü göreceksiniz. Geriye mi götürmek istiyoruz, hayır Yarının Türkiyesi dedik.

Devleti partileştiriyorsun. Devlet bakidir, hükümetler geçicidir. Cumhurbaşkanı partiyi temsil etmez 84 milyonu temsil eder. CHP'ye oy vermeyen yurttaşlara sesleniyorum; doğru yolda beraber yürüyeceğiz."

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