Kılıçdaroğlu'ndan Esad ile görüşme yorumu: İnşallah başarılı olurlar

CHP'ye üye olan vatandaşların söz aldığı törende Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

"Devlette görev aldım, 22.5 yıl çalıştım. Davet üzerine siyasete girdim. Halktan birisiyim, aristokrat bir aileden gelmiyorum. Anadolu'nun kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerinde doğdum.

Hayatım böyle mütavazı yaşamayı severim. Farklı görüşlerden, kimliklerden çok sayıda arkadaşım vardır. Hepsiyle de konuşurum. Hiçbiriyle de görüşü farklı diye kavga etmedim.

3 tane evladım var, ne yaptıklarını çoğunuz bilmezsiniz. Her birisi ekmeğini bir ucundan tutmuş çalışıyor. Onlara şunu söyledim. Ben genel başkan oldum, avukat bir kızım var İstanbul'da. 'Sakın ola ki gidip CHP'li belediyelerden iş almayın. Oradan içeri girmeyeceksin' dedim. 'Sen kendi emeğinle kazan, CHP'lilerle muhatap olma...' Sağ olsunlar çocuklar da buna dikkat ediyorlar.

Parti genel başkanı oldum evet, adı Cumhuriyet Halk Partisi. Halkın partisi olmak zorundayım. Fakirin fukaranın hakkını korumak zorundayım.

Gittiğim yerlerde tehditler de aldım. Terör örgütünün silahlı saldırısına da uğradım, bir askerimiz şehit düştü bir camide şehit cenazesine katılırken linç girişiminde bulundular, yine İstanbul'da bir cenaze töreninde göğsüme bir kurşun mermisi fırlattılar, tehdit ettiler. İnanın, haklıysanız hiçbir tehdit sizi etkilemez. Ben bu davaya böyle inandım ve böyle yürüdüm. Böyle de yürüyeceğim.

Bu partiye katıldınız, belli konularda çok dikkatli olmanızı isterim. Bir, adaletten sapmayacaksınız. Adalet olmazsa olmaz. İki, hiç kimsenin inancını siyasete malzeme etmeyeceksiniz. Birisi kalkıp da inanç üzerinden siyaset yapıyorsa bizim inancımıza en büyük haksızlığı o yapıyor demektir.

Göçmenler, sığınmacılar... İki ana akım var. Bir Suriye'den gelenler. İki, bin küsür kilometreyi aşıp Afganistan'dan gelenler var. Sınıra gittim. İran sınırında karakolu ziyaret ettim. Dedim ki kaçak Afganlar nasıl geliyor. Binlerce kişi geliyor. Nasıl geliyorlar? "İnsan kaçakçılığı var". Arkadaşlara dedim bir pankart hazırlayın genel merkeze asalım. 'Hudut namustur'.

Suriyeli kardeşlerimiz. Onlar bir iç savaştan kaçarak geldiler. Kucağımızı açtık. Eyvallah. Ama bu insanların belli bir bölgede tutulması lazım. Her türlü yardımı yine yapalım. AB mi verir ABD mi Rusya mı, kim veriyorsa. Yardımlar onlara verilecekti. Ama Türkiye'ye dağılmaları doğru değil. Buna izin verilmeyecekti. 81 ilde Suriyeli kardeşlerimiz var. Kilis gibi bazı illerde Suriyeli nüfusu Türk nüfustan daha fazla.

'Suriye'de yönetimle konuşacağız, onlar da şimdi gidip görüşecekler'

Bu Suriyeli kardeşlerimizi iki yıl içinde kendi memleketlerine göndereceğiz. Nasıl? Akılla mantıkla. Suriye'de önce gideceğiz yönetimle konuşacağız. Onlar da şimdi gidip görüşecekler. İnşallah başarılı olurlar. Önemli olan Türkiye.

'Burada bizde mülteciler var, sizin vatandaşınız.' Bu birinci adım. İkinci adım, bunlar gidecek ama bunların yolu köprüsü, kreşi, hastanesi yok. Bunları yapacağız. AB fonları ile bizim müteahhitler yapacak. Ki veriyorlar. Tek şartları parayı nereye harcadığınızı göstereceksiniz."