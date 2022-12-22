Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: 'Bir insan nasıl bu kadar aklını kaybeder?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Burdur'da yaptığı açıklamada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gerçi iktidara gelirlerse yaptığımız barajları, köprüleri, tünelleri, şehir hastanelerini yıkacaklarını söyleyecek kadar izanlarını kaybedenlerden başka nasıl bir tavır beklenir, onu da bilmiyoruz" sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Ya akıl var, mantık var. Bir insan nasıl bu kadar aklını kaybeder?" diye sordu. CHP lideri "Nasıl bir insan bu kadar koltuğa düşkün olur ya? Koltuk insana bir şey vermez. Koltuğa değeri, o koltuğa oturan adam verir kardeşim. Koltuk ayrıdır ya. Lanet olsun öyle koltuğa. Gerçekten de ifade ediyorum. Lanet olsun öyle koltuğa. Yani kin, öfke olmaz insanın yüreğinde. Kin ve öfke ile devlet yönetilmez. Devlet, adaletle yönetilir. Adalet olması lazım” görüşünü dile getirdi.



