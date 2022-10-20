Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Kimmiş korkak?'

Dün yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Korkmuyorsan, bir 'prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım" çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün de Erdoğan'ı 'korkaklık'la suçladı.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Ne oldu Erdoğan, bağırıp çağırıyordun dün. Akşam gel dedim, süt dökmüş kediye döndün. Kimmiş korkak Erdoğan?" ifadelerini kullandı.