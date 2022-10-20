Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Kimmiş korkak?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 'Kimmiş korkak Erdoğan?' diye seslendi.

Haber Merkezi

Dün yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Korkmuyorsan, bir 'prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan, istediğin TV kanalında, önünde prompter, arkanda danışmanların, karşında sadece ben. Gel vizyon konuşalım" çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün de Erdoğan'ı 'korkaklık'la suçladı.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Ne oldu Erdoğan, bağırıp çağırıyordun dün. Akşam gel dedim, süt dökmüş kediye döndün. Kimmiş korkak Erdoğan?" ifadelerini kullandı.

Haber

Kılıçdaroğlu: En geç 2 yıl içerisinde Suriyeli kardeşlerimizi göndereceğiz