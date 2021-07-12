Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'gençlik' yanıtı: 'Getir sandığı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Beştepe'de düzenlenen "Türkiye Gençlik Zirvesi"ndeki sözlerine yanıt veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine sandığı işaret etti.

Erdoğan bugünkü konuşmasında ''Ülkemizde bir kısım medya ve muhalefet gençleri tanımak yerine genci tanımlamaya çalışıyor. Kendi o dar kalıplarına göre yaptıkları genç tanımı milyonlarca insanı yaftalıyor. Gençlerle ilgili konuşan hiç kimsenin gençlerimizi kendi meşrebince yaftalamaya hakkı yoktur'' ifadelerini kullanmıştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erdoğan'a bir kez daha "getir sandığı" diye seslendi. Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

''Bak Erdoğan, bugün yine prompter’da önüne ne konulduysa okumuşsun. 'Gençleri yaftalamayın, hafife almayın, istismar etmeyin' demişsin. Gençleri kim yaftalıyor, hafife alıyor, istismar ediyor, gel onlara soralım olur mu?

Gençler hakkında konuşacaksan; senin korkundan, senden bile sakladıkları bazı gerçekleri öğrenmen lazım, iyi oku da öğren... Üniversiteli işsizlerin sayısı son 15 yılda tam 10 kat arttı. 15-24 yaş arası her dört gencin birisi işsiz…

Yaklaşık 2 milyon genç kayıt dışı çalışıyor, sigortası, güvencesi yok. OECD ülkesi onlarca ülke arasında genç işsizliğinde zirvedeyiz. Prompterdan hikaye okuma, rakam oku rakam! Devlet yönetiyorsun, ciddi ol biraz. Cesaretin varsa, getir sandığı, al gençlerden cevabını.''