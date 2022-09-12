Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan - Miçotakis yorumu: İkisinin de ortak bir noktası var

Yunanistan'ın Ege'de adalarını silahlandırması ve ABD'ye Türkiye'ye savaş uçağı satmaması konusunda baskı yapması nedeniyle bir süredir iki ülke arasında gerilim sürüyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde "İzmir'i unutma Yunanistan. Bir gece ansızın gelebiliriz" demişti.

Ankara ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye mesaj gönderdi.

Miçotakis, "Dikkatimizi öncelikle silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesine, müreffeh ekonomimize ve uluslararası ittifaklarıma verdik. Yunanistan olarak uluslararası hukuka olan bağlılığımızı gösterdik." ifadelerini kullandı.

Türkçe konuşarak 'dayılık yok' dedi

Miçotakis, Erdoğan'ın Yunanistan'ı hedef alan "Bir gece ansızın gelebiliriz" ile başlayan sözlerine de değinerek "Hayır Sayın Erdoğan" dedi. Daha sonra "Dayılık yok" sözlerini kullanan Miçotakis'in videosu gündem oldu.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan - Miçotakis gerilimine ilk yorum

Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu Yunanistan meselesi ve savaş tamtamları ile ilgili… Miçotakis ile Erdoğan'ın ortak bir noktası var; ikisinin de oyları düşüyor. Haliyle iki popülist savaş kartına oynuyor. Kafa bu! Adaların silahlanmasıyla ilgili tavrımız nettir, iktidara geldiğimizde bu meseleyi biz çözeriz" dedi.