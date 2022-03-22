Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan videosu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu paylaştığı bir video ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş yıllardaki ve geçtiğimiz günlerdeki bir konuşmasını karşılaştırdı.

Ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş yıllardaki konuşmalarında hep, “Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılmış projelerdir, cebimizden para çıkmayacak, kasamdan para çıkmadan yapıyorum işte” gibi söylemlerde bulunmuştu.

Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü açılışı sırasında, "Eğer buradan aldığı aylık ve yıllık bedel, yüklenici firmanın aleyhineyse, farkı kim ödeyecek; onu devletin kasasından biz ödeyeceğiz" demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişteki ve Çanakkale Köprüsü açılışı sırasındaki Erdoğan sözlerini karşılaştırarak, “Haklısın Erdoğan, biz Ali Cengiz oyunlarını bilmeyiz…” dedi.