Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Yanlış oldu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’nun 'cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu' sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu" sözlerine ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.

Sözcü'den Emin Çölaşan'a konuşan Kılıçdaroğlu, "Sayın Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış, üzülerek haberim oldu. Biz cumhurbaşkanlığı seçimine Millet İttifakı olarak diğer partilerle birlikte gireceğiz. Onlara danışmadan, onların onayı alınmadan, birlikte karar verilmeden, şu veya bu kişinin aday olacağını açıklaması yanlış oldu" derken, "Siyasi ortamı ve Millet İttifakı’nı dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir" ifadesini kullandı.

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