Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: Son kez sesleniyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Bu ülkenin namuslu savcılarına son kez sesleniyorum" notuyla bir video yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sabah Rumeli kökenli gençlerimizle buluşmuştum. İnanın çok mutluydum. Rumeliyi Balkanları vatanımızı konuştuk. Sonra Deniz'i öldürdüler. İstiyorlar ki bu ülkede hiçbir genç mutlu olmasın. Kaçan kaçsın, kalan da ölsün. Kahvaltı ederken Denizi öldürdüler. Katlettiler kızımızı. Onun için bu gece namuslu savcılara son çağrımı yapacağım. Bu gece bu ülkenin mert ve vatansever savcılarına son kez sesleniyorum. Biliyorum, azınlıkta olsanız da hala vatanseverleriniz var. Hala oradasınız. Partileştirdiler savcılıkları. Ama hepinizi hala bitiremediler. Az kaldınız ama oradasınız. Hala kalbiniz bu ülke için çarpıyor.

'Sürebilirler sizi, men edebilirler mesleğinizden'

Biliyorum, bu talebim tüm emeğinize mal olabilir. Sürebilirler sizi men edebilirler mesleğinizden. Aynı zamanda içiniz içinize sığmıyor biliyorum. Siz bu ülkenin evlatlarısınız. Atatürk'ün ruhu hala içinizde yaşıyor.

"Soruşturma açmazsanız daha çok provokasyonla karşı karşıya kalacak ülkemiz'

Bu ülkenin namuslu evlatları. Vaktimiz hızla daralıyor. Soruşturma açmazsanız daha çok provokasyonla karşı karşıya kalacak ülkemiz. Daha çok Deniz'lerin canlarına kast edilecek. Unutmayın dünyada bizi haydut devlet konumuna düşürmek isteyen düşmanlarımız var Onların dümenine siz de ister istemez su taşımış olacaksınız. İlk soracağınız soru: 10 milyon avroyu Ankara'da kimin için istediler? İşte o sorunun yanıtı sizi Denizin katillerine kadar da götürecek."

