Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: '22.00'de buluşalım'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'sosyal medya randevusu' yayımladı.
Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam 22.00'de, burada buluşalım" dedi.
Bu akşam 22.00’de, burada buluşalım.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 25, 2022
Kılıçdaroğlu gün içerisinde yaptığı diğer bir paylaşımında, "Mafyalar, yolsuzlar, 5’li çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum" diyerek "Hepinizin canı cehenneme" açıklamasını yapmıştı.