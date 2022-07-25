Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: '22.00'de buluşalım'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bu akşam 22.00'de buluşalım' diyerek bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'sosyal medya randevusu' yayımladı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam 22.00'de, burada buluşalım" dedi.

Kılıçdaroğlu gün içerisinde yaptığı diğer bir paylaşımında, "Mafyalar, yolsuzlar, 5’li çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum" diyerek "Hepinizin canı cehenneme" açıklamasını yapmıştı.

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