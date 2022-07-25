Kılıçdaroğlu'ndan çağrı: '22.00'de buluşalım'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'sosyal medya randevusu' yayımladı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam 22.00'de, burada buluşalım" dedi.

Bu akşam 22.00’de, burada buluşalım. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 25, 2022

Kılıçdaroğlu gün içerisinde yaptığı diğer bir paylaşımında, "Mafyalar, yolsuzlar, 5’li çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar… Size sesleniyorum" diyerek "Hepinizin canı cehenneme" açıklamasını yapmıştı.