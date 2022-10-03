Kılıçdaroğlu’ndan Bosna Hersek ve Brezilya'daki seçimlere ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bosna Hersek'te gerçekleşen genel seçimlerde, muhalefet blokunun desteğini alarak seçimi kazanan Sosyal Demokrat Partinin adayı Denis Beçiroviç’i kutladı.
Kılıçdaroğlu, “Seçim sonuçlarının Bosna Hersek halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
CHP lideri ayrıca Brezilya'da düzenlenen seçimlerle de ilgili paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, “otoriter siyasi anlayışa karşı ilk turu geniş ittifak siyasetiyle önde tamamlayan eski Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva’nın 30 Ekim’de ikinci turu gerçekleştirilecek seçimi zaferle sonuçlandırmasını dileceğini” yazdı.