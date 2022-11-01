Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Soylu'ya istifa çağrısı: 'Saray Türkiye'yi uyuşturucunun pazarı hale getirdi'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu’ya "Saray Türkiye’yi uyuşturucunun pazarı hale getirdi. Onurun, şerefin varsa istifa edersin ya! Sadece o değil sarayın da bırakması lazım" dedi.

'Vefa Salman bizim onurumuzdur'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının öne çıkanlar şöyle:

"Vefa Salman, Yalova Belediye Başkanımız. Bir ihbar gelir 'Yolsuzluk var' diye. Göreve başlar başlamaz ilk yaptığı iş gidip savcıya dilekçe vermek. Savcı soruşturma açar. Zaten şu anda bütün CHP'li belediyeler izleniyor. İzlensin, şikayetimiz yok ama adaletsizlik yapmasınlar.

Kendisi ihbar ediyor, savcı alıyor dahil ediyor 'O da suçludur' diye. Talimatın nereden geldiğini biliyorum. O savcıya da söylüyorum. Dava açılıyor. Karar alınıyor, bilir kişiye gönderelim diye. Gitti, karar verdi bilirkişi. 'Vefa Salman'ın bir suçu yoktur' diye. Savcı itiraz ediyor. Aradan bir süre geçiyor, dava erteleniyor yeni bir bilir kişi atanıyor. Ankara'dan bir bilir kişi buluyorlar. Çekinmiyoruz, korkmuyoruz ki. Üç emekli Sayıştay denetçisi, yani TBMM adına denetim yapan bir kurumdan emekli olan üç kişiye bu görev veriliyor. Rapor veriyorlar hiçbir suçu yok. Göreve iade bekliyoruz, edilmiyor. Savcı itiraz ediyor. 'Bu bilirkişiler doğru kişi değildir' diye. Yetmedi bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Vefa Salman için 3 kez bilirkişi heyeti suçu yok diyor. Bilirkişiler hakkında da suç duyurusunda bulunuyorlar. Bu adalete sığar mı? Mahkeme salonunda milletvekillerimiz konuya itiraz ediyor. CHP'liler mahkemeyi bastı diyorlar. Ya siz mahkemeyi ele geçirmişsiniz! Vefa Salman bizim onurumuzdur.

'THK kayyumlar tarafından yönetiliyor'

Türk Hava Kurumu kayyumlar tarafından yönetiliyor. İstanbul'da güzel bir oteli var kirada. Bu oteli ele geçirmek istiyorlar. Bununla ilgili süren bir dava var. Bu davayı arkadaşlarımız yakından izlesinler. THK bu ülkenin havacılık konusunda kurduğu ilk kurumdur. Var olan bütün kaynaklarını hortumladılar bir oteli kaldı, şimdi oteli de ele geçirmeye çalışıyorlar. O oteli kim alırsa onun burnundan fitil fitil getireceğim. Tam bir yağma düzeni. Sen o adaleti benim külahıma anlat.

Geçen toplantıda da söyledim şimdi de söylüyorum. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek diyorum. Adaleti getireceğiz bu ülkeye. Toplumun vicdanını rahatlatacağız. Haksız yere tutuklananları biliyorum. Bunların tamamını biliyoruz ama biraz sabır. Sandık gelecek adalet isteyen herkes bize katılacak ve biz adaleti getireceğiz.

Bir vizyon belgesi açıklandı. Bir cümle önemliydi. 'Gelin hep beraber bu vizyon belgesinin içini dolduralım' diye çağrı yapıldı. Bu ne demektir? 'Aslında bizim bir vizyon belgemiz yok, bize katkı verirseniz yeni bir vizyon belgesi yapalım' demektir. Bir siyasetçinin vizyon belgesi ortaya koyabilmesi için önce dünya tarihi bilmesi gerekir.

'Saray Türkiye'yi uyuşturucunun pazarı hale getirdi'

Dün bir video yayınladım, metanfetamin gerçeğini gözler önüne serdim. Uyuşturucu kullanımı 10 yaşına kadar düştü. 10 yaşındaki bir çocuğun uyuşturucu kullanması ne demektir? Sadece şu söylenir; Allah belanızı versin! Bir Saray iktidarı kendi evlatlarına bunu nasıl yapar?

Kendi mafyamız yetmiyormuş gibi, dünyanın mafyasını da Türkiye'ye çektiler. Bu uyuşturucu paraları Türkiye'ye gelsin diye birden fazla kanun çıkardılar. Son 1 ayda Sırp mafya lideri İstanbul'da öldürüldü. Azerbaycanlı Mafya lideri Ataşehir'de öldürüldü. İstanbul'un ortasında Gürcülerle İranlılar AVM'lerde çatıştılar. Antalya'da da bir mafya lideri öldürüldü. Ortadoğu'nun en büyük mafya liderini hapisten çıkardılar. Bana diyorlar ki ispat et. Sırtını mafya baronlarına, uyuşturucu baronlarına dayarsan bunu göremezsin. Onurun varsa, şerefin varsa istifa edersin fotoroman!

Türkiye şu an Avrupa'nın en büyük kara para aklayan ülkelerinin başında geliyor. Türkiye tarihinde böyle rezalet görmemiştir. Kirli işler ülkeye yayıldı. Fotoroman için yeni albümler çıktı. Polislerimizi intihar eşiğine sürükleyen bir düzen kurdular. Bu saray iktidarı resmen evlatlarımızı uyuşturucu baronlarına peşkeş çektiriyorlar. Allah kahretsin böyle düzeni! Uyuşturucu kullanımı 10 yaşına kadar düştü. Bu duruma ne söylenir: Allah belanızı versin! Ben bunları gündeme getiriyorum, koro halinde saldırıyorlar. Sanıyorlar ki geri adım atacak. Ya sizin feriştahınız gelse bu evlatlarımızın hakkını savunmaktan geri adım atmam.

'Bunlarla boy boy fotoğraf verenleri de hapislerde çürüteceğiz'

İstanbul'a yerleşmiş mafyanın da baronların da başını ezmek lazım. Önce ithal mafya ve baronlarla sonra da bizim baronlarla hesaplaşacağız. Sonra bunlarla boy boy fotoğraf verenleri de hapislerde çürüteceğiz!

İstanbul'a yerleşmiş mafyanın da baronların da başını ezmek lazım. Önce ithal mafya ve baronlarla sonra da bizim baronlarla hesaplaşacağız. Sonra bunlarla boy boy fotoğraf verenleri de hapislerde çürüteceğiz! Sadece hırsızlardan zorbalardan değil; bu ülkeyi uyuşturucu baronlarından da kurtaracağız."