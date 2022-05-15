Kılıçdaroğlu'ndan Aynur Doğan'ın konserinin iptaline tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nde AKP'li Derince Belediyesi'nin Kürt sanatçı Aynur Doğan'ın konserini iptal etmesine tepki gösterdi. "Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP" diyen Kılıçdaroğlu Aynur Doğan'ın seslendirdiği "Dar Hejiroke" parçasını paylaştı.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider…" ifadelerini kullandı.