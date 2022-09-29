Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Ekim'deki Altılı Masa toplantısı öncesi genel başkanlar turuna devam ediyor. Kılıçdaroğlu bu kapsamda İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Meral Akşener'i ziyaret etmek üzere parti genel merkezine giden Kılıçdaroğlu'nu kapıda İYİP Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı ve İYİP Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın karşıladı.

Kılıçdaroğlu, daha önce de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etmişti.

CHP, İYİP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi’nde genel başkanların ikinci tur ilk buluşması 2 Ekim Pazar günü CHP’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.