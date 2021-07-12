Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: Birden çok seçenek var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sık sık gündeme gelen "Cumhurbaşkanı adaylığı" ile ilgili konuştu.

Cumhuriyet'ten İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "En başta nerede durduysam yine aynı yerde duruyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda millet ittifakı liderlerinin bir araya gelip en azından bu konuyu konuşmaları lazım" dedi.

"Benim çıkıp cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuşmam şık olmaz. Aslında yanlış bir tartışma yapıyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Tartışma konusu şu olmalı, ‘Toplum nasıl bir cumhurbaşkanı istiyor?’ Arkadaşlarım kendi görüşlerini dillendirmiştir. Kaldı ki sorun kişisel bazda ele alınıp tartışılacak bir sorun değil, asıl sorun Türkiye… Dolayısıyla millet ittifakının tüm bileşenlerinin bu bilinçte olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

'Halk belediye başkanlarımızdan memnun'

Kılıçdaroğlu "Hem Mansur Yavaş, hem Ekrem İmamoğlu için anketlerde cumhurbaşkanlığı için yarıştaymış gibi ölçümler yapılıyor. Adaylıkları sizin kafanızdan geçiyor mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Halk belediye başkanlarımızdan memnun; tamamı, gerçekten de olağanüstü bir çabayla görevlerini yerine getiriyorlar. Bu, o ilde, ilçede, beldede yaşayan vatandaşlar kadar bizi de mutlu ediyor. Belediye başkanlarımızın birinci görevi, halka verilen sözleri tutmak."

'Birden fazla seçenek var'

İttifak konusuyla ilgili de Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Samimiyetle söyleyeyim, sanmıyorum. Birden fazla seçenek var. Oturulur konuşulur, yani Türkiye’nin gerçekleri önümüzde duruyor. Derdimiz şunun ya da bunun cumhurbaşkanı olmasından çok, Türkiye’yi nasıl aydınlığa kavuşturabiliriz, yaşanan kirlilikten Türkiyeyi nasıl arındırabiliriz?

Toplumu kutuplaştırmakta nasıl kurtarabiliriz; bunun derdindeyiz. İnsanların derdine derman olmamız, en başta ekonomik olarak da toplumu rahatlatmamız gerekiyor."

'Soylu’ya bir şey diyemediler'

"Devlet Bahçeli’nin İçişleri Bakanı Soylu’ya destek açıklamasını nasıl karşılıyorsunuz? Bu, bir yıl içinde üçüncü kez arkasında duruşu. Bahçeli’nin Soylu üzerinden Erdoğan’a mesaj verdiği görüşüne katılır mısınız?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Evet, katılıyorum. Bir kere Soylu, Erdoğan’ı teslim almış durumda. Soylu edindiği bütün bilgileri Bahçeli ile paylaşır. Soylu’nun 'Azdan az, çoktan çok gider' diye bir cümlesi oldu televizyon programında. Yani 'Bana bir zarar gelirse asıl zararı onlar çeker” demek istedi. Bu, aslında açık ve net bir tehditti. Ve tehdit karşı tarafta algılandı ve kabullenildi, çünkü önlem alması gereken kişi ve çevresi çok kirli. O da bu kirliliğin farkında.

Soylu’ya bir şey diyemediler. Bahçeli de bütün kendi bürokratik kadrolarını bu vesile ile devlete yerleştiriyor. Bahçeli için zaten sorun yok. Soylu’ya destek çıkarak Erdoğan’ı kendi istediği her şeyi yerine getirecek şekilde konumlandırıyor. Bu tablo, AKP’li vekilleri ne kadar rahatsız ediyor, bilmiyoruz.

Soylu, İçişleri Bakanlığı’yla Emniyet İstihbarat’ı, Jandarma İstihbarat’ı, bütün valileri, kaymakamları, Emniyet müdürlerini yönetir pozisyonda. Soylu, Erdoğan’ın bütün sırlarına vâkıf. Erdoğan, Süleyman Soylu’yu görevden alamaz. Bahçeli’yi ikna etmediği sürece alamaz."

'CHP’nin Baykal sorunu yok'

Baykal tartışması ile ilgili de Kılıçdaroğlu, "CHP’nin böyle bir sorunu yok" dedi. Kılıçdaroğlu tartışmayı "yapay" olarak nitelendirerek, "Gündemi saptırmaya yönelik tartışmalar" diye konuştu.