Kılıçdaroğlu'ndan aday açıklaması: Bütün ayrıntıları konuşup karara bağlamalıyız

Muhalefetin aday belirmemesi nedeniyle yapılan eleştirilere yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Önce altı lider olarak biz neyi nasıl yapacağımızı bütün ayrıntıları ile konuşup karara bağlamak zorundayız. Sonra milletin önüne çıkmak zorundayız. O kararlılığımız, aynı zamanda ittifakın güçlü, sürekli olması, Türkiye’nin aydınlığa kavuşması için son derece önemlidir” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP’li vekillerle ile birlikte İstanbul’da düzenlenen Hür Düşünce Hareketi’nin genel kurul toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, burada çeşitli açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Altılı Masa konusuna ilişkin, altı partinin beraber yol aldıklarını fakat yeri geldiğinde rakip olacaklarını söyledi. Altılı Masa’nın işinin zor olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, buna rağmen zorlukların üstesinden gelineceğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu ayrıca, muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıklanmamasıyla ilgili yapılan eleştire dair şunları kaydetti:

“Önce altı lider olarak biz neyi nasıl yapacağımızı bütün ayrıntıları ile konuşup karara bağlamak zorundayız. Sonra milletin önüne çıkmak zorundayız. O kararlılığımız, aynı zamanda ittifakın güçlü, sürekli olması, Türkiye’nin aydınlığa kavuşması için son derece önemlidir.”

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Her birimiz farklı partiyiz. Her birimiz yeri geldiği zaman birbirimizin rakibiyiz, doğru. Demokrasi içinde bunun da olması lazım. Ama bizler Türkiye’nin üretmesini, büyümesini, kalkınması istiyoruz. Adalet, demokrasi, özgürlük, din ve vicdan özgürlüğü istiyoruz. Beraber mücadele edeceğiz, beraber kazanacağız. Demokratik yollarla otoriter bir yönetimi değiştireceğiz. Demokratik yollarla değiştirdiğimiz zaman değeri çok daha güzel olacak.

Dört aşamalı bir mücadeleyi vermek zorundayız: Birinci aşama, demokrasidir, adalettir, hukuktur, din ve vicdan özgürlüğüdür, hukukun üstünlüğüdür. Bunların olmadığı yerde can ve mal güvenliği, düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü olmaz. Bunların olmadığı yerde etnik kimlik üzerinden ayrışma olur. Önce biz gerçek anlamda demokrasiyi inşa etmek zorundayız.

'Sanmayın ki biz ayda bir kez toplanıyoruz'

Biz ne yaptığımızı her toplantıdan sonra kamuoyuyla paylaşıyoruz. Altı lider, altına imza atıyor ve bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Sanmayın ki biz ayda bir kez toplanıyoruz. Her partinin genel başkan yardımcıları, kendi alanıyla ilgili zaten çalışmalar yapıyorlar. Ve onlar sürekli toplantı halindeler. Onlar olayı belli bir olgunluğa ulaştırdıktan sonra masaya geliyor. Biz ondan sonra karar veriyoruz.

'Bütün ayrıntıları ile konuşup karara bağlamak zorundayız'