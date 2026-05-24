soL Haber'de reklam yok, sadece haber var. Bunu birlikte sürdürüyoruz. Abone olarak desteğinizi gösterin.

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili tedbirler alınacak

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP örgütlerinden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararına uygun hareket edilmesini istedi, talimata aykırı davrananlar hakkında tedbir alınacağını söyledi.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 24.05.2026 , 10:32 Güncelleme Tarihi: 24.05.2026 , 10:49

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde yaşananlar hakkında açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır" ifadelerini kullandı.

