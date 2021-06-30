Kılıçdaroğlu'ndan 5 dilde Kanal İstanbul mesajı: Ödemeyeceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kanal İstanbul'a kredi verecek olursanız bunları ödemeyiz. Deutsche Bank'a tehdit savuruyorlar, ödemeyi yapmayız diye. Bunlar daha şimdiden devlet nedir, devlet yönetmek nedir, bundan haberleri bile yok" sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

Sosyal medyada İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca ve Türkçe paylaşımlar yapan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan, halkımın parasında ve doğasında gözü olan herkese aynı şeyi söylüyorum, Türkiye’nin hazinesinden para alamayacaklar! O zaman Deutsche Bank’a da söyleyeyim…" diye yazdı.