Kılıçdaroğlu'na desteklerini yinelediler: 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olursa...'

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla DP'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığını destekleyeceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı adayı konusunda altılı masanın adayını destekleyeceğini dile getiren Enginyurt, "Biz sonuna kadar masadayız" ifadesini kullandı.

Enginyurt, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı da etiketlediği paylaşımında, "Millet İttifakının 13.Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu veya masadan biri olursa, Demokrat Parti olarak sonuna kadar destekliyoruz. Ha siz derseniz ki: Filanca olursa desteklemiyoruz, o da sizin meseleniz. Erdoğanla yola devam edersiniz. Biz sonuna kadar masadayız" dedi.