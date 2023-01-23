Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin gerçekleşeceği tarih olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından gözler adayın belirlenmesi için 6'lı masaya çevrildi.

'İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Batıkent Rekreasyon Alanı ile 10 Adet Parkın Temel Atma ve Açılış Töreni'nde bir araya geldi. Burada konuşma yapan Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na övgülerde bulundu.

Konuşması sırasında Yavaş, "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz" ifadelerini kullandı.

DP Genel Başkanı Uysal: 'Kılıçdaroğlu kazanacak aday’

‘Altılı masa’da yer alan partilerden Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak aday olduğunu düşündüğünü söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel’e konuşan Uysal, “Altılı masada Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itirazı olmayan en net isim olarak görülüyorsunuz. Kılıçdaroğlu’nun ‘kazanacak aday’ olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Elbette düşünüyorum” yanıtını verdi.

Uysal, Kılıçdaroğlu için, “Adaylık için ana muhalefet lideri olması hüviyetiyle bundan daha tabii, doğal ne olabilir ki. Geçmişte olduğu gibi ikinci Ekmeleddin vakasının yaşanmasını kimse beklemesin. Sayın Kılıçdaroğlu doğru olan, bu süreci bir siyasi akılla, birikimle yönetecek icracı iddiası olan bir isim” dedi.

Uysal, ayrıca adaylık da dahil olmak üzere karar alma süreçlerinin daha erkene alınması gerektiğini söyledi.