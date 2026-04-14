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Kılıçdaroğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 14.04.2026 , 14:43

CHP’nin yedinci Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 11 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava sonuçlandı.

Kılıçdaroğlu, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Yeniçağ'a yaptığı açıklamada, kararı kabul etmediklerini ve "siyasi bir karar" olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Karar istinaf mahkemesine taşınacak.

Kılıçdaroğlu hakkında, 2014 yılında Erdoğan'ın başbakan ve kendisinin CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Mersin mitinginde ve 2016 yılında Edirne’de yaptığı konuşmalar ile sonraki yıllarda partisinin grup toplantılarında kullandığı ifadeler nedeniyle genel başkanlık ve milletvekilliği görevlerinin sona ermesinin ardından 2024 yılında soruşturma başlatılmıştı.

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