Kılıçdaroğlu'na 'Burası Kandil değil' diyen kişiler AKP üyesi çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Düzce'yi ziyaret etmişti. Kılıçdaroğlu'nun Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle yaptığı toplantının çıkışında iki kişi ''Burası Kandil değil, Düzce. Yanlış gelmişsin'' demiş, iki kişi bir süre sonra polis ekipleri tarafından uzaklaştırılmıştı.

Söz konusu iki kişinin AKP yöneticileri olduğu ortaya çıktı. AKP Düzce İl Teşkilatı'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, söz konusu iki kişi Düzce AKP İl Gençlik Kolları Kurulu Üyesi Volkan Turaman ve İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Bayrak.