Kılıçdaroğlu'dan 'mal varlıklarına el konulmalı' çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Mutalip Ünal ve Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi Ali Akay görevlerinden alınmasına ilişkin olarak, "SPK'da görevden almalar yetmez, haksız zenginleşenlerin mal varlıklarına el konulmalı" düşüncesini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından 23 Eylül'de borsa manipülasyonlarına dair tweetini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "SPK'da görevden almalar yetmez. Tespit komisyonu bu süreçte borsada milletten ne çalındığı derhal belirlemeli, manipülatif operasyonlarla haksız zenginleşenlerin mal varlıklarına el konulmalı ve küçük yatırımcının zararı tazmin edilmelidir. Bunun altında hiçbir şeyi kabul etmem!" ifadesini kullandı.

