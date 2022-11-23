Kılıçdaroğlu'dan Düzce depremi açıklaması 

Kandilli Rasathanesi, Düzce Sarıdere - Gölyaka merkezli 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 04:08'de gerçekleşen depremin derinliği 10.6 kilometre olarak ölçüldü.

Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.

Twitter hesabından depremin ardından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek şu ifadeleri kullandı:

"Merkez üssü Düzce olan ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Belediyelerimiz can kaybının olmadığını paylaştılar. Allah korusun! Bu deprem afetlere hazırlıklı olmanın önemini tekrar hatırlattı. Geçmiş olsun Türkiye!"