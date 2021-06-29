Kılıçdaroğlu: Zühtü Arslan'ın açıklamaları tarihi bir eşik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın dün yaptığı “bağımsız ve tarafsız yargı” vurgulu konuşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu konuşmayı “Çok önemli ve değerli açıklamalar, tarihi ve önemli bir eşik. Herkesin çok dikkatle okuması lazım” ifadeleriyle yorumladı.

“Devletin böyle bir kurumunun böyle şeyler söylemesi çok kritiktir” yorumunda bulunan Kılıçdaroğlu, kurmaylarına, “Karapara operasyonları, uyuşturucu trafiği, Varlık Barışı Yasası’nın uzatılması gibi gelişmelerin üzerine muhakkak gitmemiz gerekiyor” dedi.