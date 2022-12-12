Kılıçdaroğlu yürüdü, haber kanalları göstermedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanlığı’na yürüyerek, Hiranur Vakfı’nun kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in altı yaşındaki kızını müridiyle ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca istismar edilmesiyle ilgili konuştu. Haber kanallarıysa bu tarihi çıkışı yayınlarına taşımayarak görmezden geldi.,

Kılıçdaroğlu, beraberindeki CHP’li milletvekilleriyle Adalet Bakanlığı’na yürüdü. Burada Aile Bakanı Derya Yanık’ın “Biz bunu iki yıldır biliyorduk” sözlerine de sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, iktidarın sessizliğine ve ‘davanın kapatılmasına’ çıkıştı. Kılıçdaroğlu, istismar edilen H.K.G.’nin de yanında olduğunu vurguladı.

Haber kanalları başka havada

Ancak Kılıçdaroğlu, günlerdir Türkiye gündemine damga vuran bu konu hakkında konuşurken, TRT Haber, TRT 1, Habertürk, CNN Türk, NTV, Haber Global, TV100, A Haber, Ülke TV, Kanal 24 gibi kanallarda farklı konular yer aldı.