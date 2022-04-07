CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Et ve Süt Kurumu’na gideceğini Twitter hesabından açıkladı.
Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu, yarın Et ve Süt Kurumu'na gideceğini duyurdu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok!' dedi.
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Et ve Süt Kurumu’na gideceğini Twitter hesabından açıkladı.
Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle: