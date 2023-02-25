Kılıçdaroğlu: Yapılan yayınlarda çocuklar için hassasiyet bekliyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, medya mensuplarına seslenerek yapılan yayınlarda çocuklar için hassasiyet gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak "Çocuklarımızı depremin yarattığı ağır travmalardan korumak zorundayız" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle medya mensuplarından, yaptıkları yayınlarda bu hassasiyeti bekliyorum."

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün söylediğim gibi; medyada, evde, sokakta çocuklarla ilgili her şeyde çok daha dikkatli olmamız lazım. Çocuklarımızı depremin yarattığı ağır travmalardan korumak zorundayız. Özellikle medya mensuplarından, yaptıkları yayınlarda bu hassasiyeti bekliyorum."