Kılıçdaroğlu 'Ya bana katılın ya yolumdan çekilin' demişti: 'Onlara çağrı yaptım'

Ankara'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, dünkü CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı "Ya bana katılın ya yolumdan çekilin" sözleriyle kimi kast edildiği soruldu.

Kılıçdaroğlu, verdiği yanıtta, "Arkadaşlar, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Adalet yok, hukuk yok demokrasi yok, Anayasa ayaklar altında. Bu ülkede herkes perişan vaziyette ama Saray'ın sesi bile çıkmıyor. Ülke neredeyse sahipsiz bir konumda. Dolayısıyla ben; bu ülkeyi seven, bu ülke için çaba harcayan, bayrağımızın dalgalanmasını isteyen, vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım" dedi.

"Vatanını satanlarla kavga etmemiz lazım dedim" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu laf doğru mu? Evet, doğru. O zaman ben bunu seslendirmek, söylemek zorundayım. Bir davadan beraat ediyorsunuz, aynı dava tekrar açılıyor ve bu sefer müebbete mahkum ediliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Böyle bir Türkiye'yi siz ister misiniz? Ben istemem! Bunun için yurttaşlarımı uyarmak zorundayım. Ciddi bir sorunumuz var. Ekonomiye bakın, dış politikaya bakın, iç politikaya bakın, vatandaşa bakın. Milyonlarca çocuğun karanlığa mahkum edildiği Türkiye'de ben ne söyleyeyim! Acaba bu çocuklar okula nasıl gidiyorlar, bu çocuklar nasıl besleniyorlar, bu çocuklar nasıl banyo yapıyorlar? Bunu düşünen var mı? Efendim elektrikler kesildi. Tek cümle ama bunun arkasında milyonlar var. Ben onların yaşadığı dramı yaşamak zorundayım o konuşmayı yapmak için. Ben o dramı yaşadım ve o konuşmayı yapmak benim hakkım. Ben bütün vatandaşlarımın sorunlarına sahip çıkmak zorundayım. Şunu da söylüyorum; Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yoktur ama var olan iktidar tek kişilik hükümet bu sorunu çözemez. Kapasitesi yok, birikimi yok ve çözemez!

Bu sorunun çözülmesinin tek yolu var; demokratik yollarla sandığın gelmesi. O nedenle bütün arkadaşlarıma söyledim, eğer bunu istiyorsanız, yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyurun gelin beraber yürüyeceğiz. Yok eğer biz mevcut düzenden memnunuz diyorsanız yolunuz açık olsun. Geniş kitleleri yanıma çekmeye, geniş kitlelerin sözcüsü olmaya, geniş kitlelerin dertlerini Mısır'daki sağır sultan duydu, Saray'dakinin de duymasını isterim. Bunun için yaptım."