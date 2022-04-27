Kılıçdaroğlu 'Ya bana katılın ya yolumdan çekilin' demişti: 'Onlara çağrı yaptım'

Ankara'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, dünkü CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı "Ya bana katılın ya yolumdan çekilin" sözleriyle kimi kast edildiği soruldu.
Kılıçdaroğlu, verdiği yanıtta, "Arkadaşlar, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Adalet yok, hukuk yok demokrasi yok, Anayasa ayaklar altında. Bu ülkede herkes perişan vaziyette ama Saray'ın sesi bile çıkmıyor. Ülke neredeyse sahipsiz bir konumda. Dolayısıyla ben; bu ülkeyi seven, bu ülke için çaba harcayan, bayrağımızın dalgalanmasını isteyen, vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım" dedi.
"Vatanını satanlarla kavga etmemiz lazım dedim" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu laf doğru mu? Evet, doğru. O zaman ben bunu seslendirmek, söylemek zorundayım. Bir davadan beraat ediyorsunuz, aynı dava tekrar açılıyor ve bu sefer müebbete mahkum ediliyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: